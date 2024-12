Unterstützer für Sport im Park 2025 gesucht

Er hat jetzt mögliche Unterstützer angeschrieben. Das Ziel ist, wieder ein großes kostenloses Angebot anzubieten. Im nächsten Jahr soll das Programm sogar noch erweitert werden und einen neuen Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche bekommen, heißt es. Dazu werde auch die Mülheimer Sportjugend mit ins Boot geholt. Die Reihe "Sport im Park Kids-Special" soll vom 14. Juli bis zum 2. August laufen. Sport im Park selbst startet schon am 1. Juni und läuft bis Ende August 2025. In diesem Jahr haben bei der Veranstaltungsreihe 6.500 Leute mitgemacht - so viele wie noch nie, sagt der MSB. Wer Sport im Park finanziell unterstützen möchte, kann sich hier melden:





E-Mail: info@msb-mh.de