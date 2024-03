Spielplatz Helga-Wex-Weg gesperrt

Aus Sicherheitsgründen ist der neue Spielplatz am Helga-Wex-Weg in Heißen aktuell gesperrt. Wenn es geregnet hat, stehe der Spielplatz regelmäßig unter Wasser, so die Stadt Mülheim auf ihrem Instagram-Kanal.

