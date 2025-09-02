SPIEL Essen: Platz für mehr Besucher

In der Grugahalle direkt neben der Messe können Besucher bei CATAN – Connect mitspielen. Das Ziel ist, gut 1.200 Menschen gleichzeitig spielen zu lassen. Die Messe SPIEL Essen läuft von 23. bis 26. Oktober. Erwartet werden deutlich über 200.000 Besucher. Im letzten Jahr waren zum ersten Mal in der Geschichte der Messe alle Tickets ausverkauft. In diesem Jahr gibt es deshalb eine wichtige Änderung. Es wird ausschließlich Online-Tageskarten geben. Bereits jetzt seien schon die Hälfte aller Eintrittskarten verkauft.