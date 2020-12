Spezialeinheit durchsucht Haus

In den Räumen überwältigten die Polizisten zwei Männer, 30 und 31 Jahre alt, und eine 28-jährige Frau. Alle drei wurden festgenommen. Die Einsatzkräfte fanden in dem Haus Drogen, Munition und eine scharfe Waffe. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Sondereinsatzkommando in der Kaiserstraße

Montag Abend war außerdem ein Sondereinsatzkommando in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserstraße. Die Einsatzkräfte haben einen 25-Jährigen und seinen Bekannten vorübergehend festgenommen. Der Mann wird beschuldigt, die Wohnung seiner früheren Freundin in Monheim mit einer Axt zerlegt und die Frau bedroht zu haben.