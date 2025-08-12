Sperrung auf der A59 bei Duisburg endet einen Tag früher
Veröffentlicht: Dienstag, 12.08.2025 11:06
Betroffen ist der Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und dem Autobahnkreuz Duisburg-Nord – in Fahrtrichtung Duisburg. Der Verkehr rollt seit gestern (11.08.) um 19:30 wieder, sagt die Autobahn GmbH.
Ursprünglich sollte die Sperrung erst heute (12.08.) aufgehoben werden. Die Bauarbeiten an der Berliner Brücke gehen damit schneller voran als geplant.
Heute Abend (12.08.) um 20 Uhr startet aber schon die nächste Vollsperrung – diesmal in Richtung Dinslaken. Sie soll bis zum 26. August dauern.