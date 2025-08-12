Sperrung auf der A59 bei Duisburg endet einen Tag früher

Ursprünglich sollte die Sperrung erst heute (12.08.) aufgehoben werden. Die Bauarbeiten an der Berliner Brücke gehen damit schneller voran als geplant.

Heute Abend (12.08.) um 20 Uhr startet aber schon die nächste Vollsperrung – diesmal in Richtung Dinslaken. Sie soll bis zum 26. August dauern.