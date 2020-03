Sperrung am Dickswall

Ab heute ist der Dickswall in Mülheim zwischen Von-Bock-Straße und Kuhlendahl stadteinwärts gesperrt. Auf den Abschnitt kommt nach Kanalarbeiten neuer Asphalt. Aus der Stadt raus, können wir an der Baustelle auf einer Spur vorbei fahren. Allerdings ist es nicht möglich in die Von-Bock-Straße oder den Kuhlendahl einzubiegen. Samstagmorgen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services