Spendenscheck für Bücherei der Luisenschule

Die Sparkasse Mülheim hat den Betrag verdoppelt. Der Scheck über 1.650 Euro ist jetzt übergeben worden. Die Kinder an der Luisenschule stellen schon Listen mit Wünschen und Lieblingsbüchern zusammen, heißt es. Diese Wünsche könnten jetzt erfüllt werden. Im Saarner Buchladen läuft unterdessen schon die neue Sammlung. Das Geld soll im nächsten Jahr an die Grundschule am Steigerweg gehen.