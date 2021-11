Spenden für Kinder und Familien in Not

Im ersten Jahr kamen so 700 Euro zusammen. Im vergangenen Jahr musste die Aktion aussetzen. Für die Besucher ändert sich nichts am gewohnten Preis. Anfang kommenden Jahres sollen im Aktionszeitraum alle bestellten Kaffee zusammengerechnet werden. Die Spendensumme geht dann an Lichtblicke, und damit an unverschuldet in Not geratene Kinder und Familien in NRW.