Krebserkrankung: Viele Spenden für Kati und Familie

Auch die Polizeistiftung David + Goliath hatte zum Spenden aufgerufen und steuert bislang allein knapp 106.000 Euro bei (Stand 17.1.25). Über 1.100 Menschen haben bislang schon Geld gespendet. Die 38-jährige Mülheimerin ist an einem unheilbaren Hirntumor erkrankt. Bei einer OP erlitt die zweifache Mutter außerdem einen Schlaganfall und ist auf der linken Seite an Arm und Bein eingeschränkt. Die enormen Kosten für tägliche Krankentransporte, Hilfsmittel und Zuzahlungen belasten die Familie enorm, steht in dem Spendenaufruf. Die Mülheimerin hat demnach im Dezember erfolgreich eine Chemo- und Strahlentherapie abgeschlossen. Nun heiße es, auf das Ergebnis des MRT zu warten. Das Ergebnis bestimme den weiteren Therapieverlauf. Hier geht es zur ganzen Geschichte und zum Spendenaufruf.