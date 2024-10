Mülheim packt wieder Schuhkartons

Die Initiative besteht mittlerweile seit über 30 Jahren. Sie hat schon mehrfach Transporte organisiert, in erster Linie für Kinder und Senioren. Mülheim und Ivano-Frankivsk sind „Cousinenpartnerstädte“, verbunden durch die gemeinsame Partnerschaft mit der polnischen Stadt Opole. Bis zum 23. November 2024 nimmt die Initiative fertig gepackte und beschriftete "Schuhkartons voller Hoffnung" im "Trödel-Laden" am Kohlenkamp 2 in der Innenstadt an oder auch in der Druckerei "Repro-Schöneberg" in der Düsseldorfer Straße 138. Die Initiative bittet darum, die Päckchen auszupolstern. Außerdem sollte auf der Außenseite des Pakets das Alter und das Geschlecht des beschenkten Kindes bzw. des Seniors oder der Seniorin vermerkt sein.





Diese Sachen dürfen in die Schuhkartons für Kinder und Jugendliche:





Kekse (Spekulatius, Printen etc.)

Studentenfutter

Fruchtgummi

Kaugummi

300g Schokolade

Schokoriegel

Schreibwaren (Blöcke, Hefte, Bleistifte, Radiergummi, Anspitzer etc.)

Pflegeprodukte (Zahnbürste, Zahnpasta, Shampoo, Seife, Duschgel etc.)

kleine Spielzeuge





Diese Sachen dürfen in die Schuhkartons für Seniorinnen und Senioren:





Kekse (Spekulatius, Printen etc.)

Honig und/oder Sonnenblumenöl

Nüsse

Rosinen

300 g Schokolade

Trinkbouillon und/oder Tütensuppen

Tee und/oder Kaffee

Fischkonserven

Kerzen und Streichhölzer

Pflegeprodukte (Pflaster, Shampoo, Creme, Zahnbürste, Zahnpasta)