Sparkasse öffnet Azubi-Filiale

Der Azubi-Jahrgang, der in 2022 angefangen hat, übernimmt ab Morgen (18.9.) die Filiale in Saarn. Die sogenannte Azubi-Filiale gibt es schon seit vielen Jahren bei uns in Mülheim. Die Auszubildenden bekommen durch das weitestgehend eigenverantwortliche Arbeiten viel Praxiserfahrung, heißt es. Auch für das nächste Ausbildungsjahr können sich Interessierte jetzt schon bewerben.