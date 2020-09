Sparkasse muss Filialen wegen Warnstreiks schließen

Wer heute was bei uns erledigen möchte, kann das also nur in der Hauptstelle machen oder sich telefonisch im KundenServiceCenter melden, sagt die Sparkasse. Die Mitarbeiter aus den geschlossenen Filialen werden ihre Kollegen am Telefon und auch am Berliner Platz unterstützen. Morgen öffnen dann alle Sparkassen-Filialen wieder ganz normal.