Sparkasse Mülheim: Taten statt Karten

Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr unterstützt auch in diesem Jahr unsere Aktion Lichtblicke. Sie verzichtet darauf, Weihnachtskarten zu verschicken. Stattdessen gehen 5.000 Euro an Lichtblicke und von dort direkt an das Projekt "Kein Kind zurücklassen".

© Martin Möller/FUNKE Foto Services