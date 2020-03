Sparkasse Mülheim schließt vorübergehend vier Filialen

Die Sparkasse Mülheim schließt vorübergehend ihre Hauptstelle und die drei Filialen in Heimaterde, Holthausen und Winkhausen. Damit reagiert sie auf die Corona-Pandemie. Die Sparkasse empfiehlt ihren Kunden, in der Corona-Zeit lieber anzurufen oder eine Mail zu schreiben. Die Geldautomaten bei uns in der Stadt bleiben alle aktiv. Außerdem sind die Filialen in Dümpten, Heißen, Saarn, Speldorf und Styrum weiterhin geöffnet.