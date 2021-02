Sparkasse macht Rosenmontag auf

Da zieht normalerweise der Karnevalszug durch Mülheim und die Filialen bleiben geschlossen. Weil der Umzug in diesem Jahr wegen Corona ausfällt, macht die Sparkasse Rosenmontag ihre Hauptstelle am Berliner Platz in der Innenstadt auf – außerdem die vier Filialen in Saarn, Speldorf, Dümpten und Heißen. Wegen der Sondersituation durch Corona bittet die Sparkasse aber darum, vor einem spontanen Besuch einmal das KundenServiceCenter anzurufen und das Anliegen zu schildern. In den meisten Fällen können die Bankkaufleute auch am Telefon weiterhelfen, so dass sich die Kontakte in den Filialen weiter reduzieren lassen.

KundenServiceCenter der Sparkasse Mülheim

Tel. 3005 - 0