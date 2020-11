Sparkasse: Heimaterde und Holthausen bleiben zu

Im aktuellen Teil-Lockdown bleiben in Mülheim ab sofort die beiden kleinsten Sparkassen-Filialen auf der Heimaterde und in Holthausen geschlossen. Hier ist der Betrieb unter Corona-Bedingungen am schwierigsten, heißt es. Das einzige, was dort weiterhin möglich ist, sind Beratungsgespräche nach Terminabsprache.