Sparkasse: Automatenknacker werden eingenebelt

Die Räume sind zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verschlossen. Gleichzeitig wird beim Einbruchsversuch die Polizei alarmiert. Die Lautsprecherdurchsage durch den Wachdienst entfällt. Mit dieser Maßnahme folgen wird der Empfehlung der Polizei, sagt die Sparkasse. Wenn die Vernebelungsanlage ausgelöst wird, soll es nicht mehr möglich sein, sich im Raum zu orientieren. So könnten unter anderem keine Sprengladungen an Automaten angebracht werden. Der Nebel sei nicht gesundheitsschädlich. In den vergangenen Jahren war die Sparkasse mehrfach Opfer von Banden geworden, die Automaten gesprengt hatten, um an das Bargeld zu kommen. Die freistehenden Automaten wurden daraufhin schon mit einer speziellen Nachtverkapselung ausgerüstet.