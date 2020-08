Sparkasse am Berliner Platz öffnet wieder

Wegen Corona dürfen nicht mehr als 45 Kunden gleichzeitig in die Hauptstelle am Berliner Platz. Im SB-Foyer mit Automaten und Kontoauszugdruckern dürfen sich höchstens sieben Personen gleichzeitig aufhalten. Mehrere Mitarbeiter sollen sich darum kümmern, dass nicht zu viele Kunden reinkommen. Sie werden außerdem die Wege vorgeben und darauf achten, dass bei möglichen Warteschlangen die Abstände eingehalten werden. Der Zugang aus der Tiefgarage bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das Ganze ist bis zum 4. September erst mal eine Testphase, sagt die Sparkasse. Sie will dann entscheiden, ob sie den Betrieb in der Hauptstelle in Corona-Zeiten weiter verantworten kann.

