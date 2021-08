Fast 500 Freiwillige beim Blutspendetag

Unter den Freiwilligen waren am Freitag besonders viele Erstspender. Die Zahl der gesamten Spender war fast so hoch wie zuletzt vor zwei Jahren - noch ohne Corona - bei uns im Foyer, heißt es von der Sparkasse. Der Blutspendetag musste jetzt schon zum zweiten Mal in Folge in die Sporthalle verlegt werden, um alle Corona-Vorgaben einhalten zu können - vor allem mit Blick auf die Abstände der Spenderliegen. Die hohe Zahl der freiwilligen Spender zeigt aber, dass der neue Standort in der Sporthalle gut angenommen wird, freut sich die Sparkasse. Vielen jüngeren Leuten gefällt außerdem, dass sie vorab einen festen Termin ausmachen können, statt mit Wartezeit vorbeizukommen. So können sie ihren Tag besser planen. Sparkasse, DRK und Stadt wollen deswegen jetzt überlegen, ob sie die Terminvergabe für den Blutspendetag weiter beibehalten. Außerdem ist im Gspräch, den Standort in der Westenergie-Sporthalle für den Blutspendetag beizubehalten, weil er für die Aktion einfach viel mehr Platz bietet als das Foyer der Bank am Berliner Platz.