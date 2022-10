Spannende Ferien mit "Mülheim Undercover"

Organisiert wird das Event vom Jugendamt in Zusammenarbeit mit dem Verein Waldritter. In kleinen Gruppen müssen die Teilnehmer Spuren prüfen, Hinweise erkennen und einen mysteriösen Fall lösen. In dem Rollenspiel ist jemand darauf aus, Mülheim zu vernichten und die Jugendlichen sollen dabei helfen, die Stadt zu retten. Wer mitmachen will, zahlt 10 Euro (MH-Pass-Inhabende, ALG II- oder Sozialhilfebeziehende zahlen die Hälfte). Verpflegung ist im Preis mit dabei. Anmelden geht über das Freizeitportal der Stadt https://freizeit.muelheim-ruhr.de/