Jugendzentrum Stadtmitte bietet Ferienprogramm

Das Jugendzentrum Stadtmitte bietet jetzt in den Sommerferien wieder ein buntes Programm an. Vier Wochen lang sind Veranstaltungen geplant - unter anderem ein Ausflug zur Wasserski-Anlage in Duisburg-Wedau, ein Graffiti-Kurs, ein Ausflug ins Schlumpf-Abenteuer nach Oberhausen, Tassen bemalen, eine Fahrradtour, Schlüsselanhänger basteln oder ein Billard-, Tischtennis- und Kickerturnier.

