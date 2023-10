Sozialeinrichtungen fordern mehr Geld vom Land

Beschäftigte aus sozialen Einrichtungen in Mülheim demonstrieren heute Mittag vor dem Landtag in Düsseldorf. Sie fordern von der Landespolitik mehr Geld für ihre Einrichtungen, wie zum Beispiel für Kitas und Beratungsangebote. In Mülheim rufen unter anderem der Paritätische, die Freie Wohlfahrtspflege, die Diakonie und der AWO Kreisverband zum Protest auf.

© shutterstock.com