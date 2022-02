Sorgen wegen der vielen gesprengten Automaten

Bis Mitte dieses Monats zählten die Kriminalisten 33 Fälle. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur sechs. Grund dafür sind nach Angaben des LKW Auswirkungen eines Lockdowns vor einem Jahr in den Niederlanden. Diese hätten das kriminelle Treiben deutlich erschwert. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein großer Teil der Banden aus Holland anreist, um hier Automaten in die Luft zu sprengen und das Bargeld abzugreifen. In den letzten Jahren ist so ein Millionenschaden entstanden. Zunehmend machen sich auch Anwohner von Automaten Sorgen, da die Täter mittlerweile deutlich mehr Sprengstoff verwenden als früher. Innenminister Reul bezeichnet die Entwicklung als besorgniserregend und möchte Vertreter der Banken zu einem gemeinsamen Gespräch einladen.