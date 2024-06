Sonderfahrten zum Oldtimertreffen

An diesem Wochenende (15./16. Juni) läuft an der Alten Dreherei in Mülheim das große Old- und Youngtimertreffen. Die Verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaften stellen das Event gemeinsam mit der Ruhrbahn auf die Beine.

© Oliver Müller / FUNKE Foto Services