Solidarität mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten

Darin wird die Gewalt gegen Einsatzkräfte und andere Repräsentanten des Staates verurteilt. Es heißt darin: "Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr erkennt an, dass die Einsatzkräfte ihre Aufgabe zum Wohle der Menschen verantwortungsvoll ausüben. Die Einsatzkräfte verdienen unser Vertrauen, Respekt und Anerkennung. ... Sie helfen, sie schlichten und sie schützen uns. Das macht ihre Aufgabe so wichtig und wertvoll für unsere Gesellschaft." Pauschalverurteilungen von Einsatzkräften werden daher vom Rat entschieden abgelehnt.