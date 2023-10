Solawi vergibt Anteile fürs nächste Jahr

180 Anteile gibt es, sagt Solawi. Außerdem hat der Verein einige Veranstaltungen geplant. Heute (25.10.) zeigt er um 20 Uhr im Makroscope den Film "Ernte Teilen". Morgen gibt es um 18.30 Uhr einen Infotermin im Mülheimer Weltladen. Freitag um 18 Uhr ist außerdem ein Online-Termin via Zoom geplant.





In einer Solidarischen Landwirtschaft (kurz „Solawi“) finanziert eine Gruppe von Menschen einen Landwirtschaftsbetrieb mit einem festen monatlichen Beitrag. Dieser wird auf der Beitragsrunde festgelegt, die für das kommende Erntejahr schon am 12. November stattfindet. Die Mitglieder erhalten wöchentlich einen Ernteanteil frisches Gemüse von zwei Mülheimer Äckern. So können alle Kosten zu Jahresbeginn gedeckt und faire Löhne gezahlt werden, heißt es. Zum solidarischen Konzept gehöre auch, dass kein fester Preis verlangt wird. Stattdessen wird ein Richtwert kalkuliert, der die Kosten deckt. Der Richtwert lag in diesem Jahr bei knapp 119 Euro monatlich.