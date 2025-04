Solawi bietet zusätzliche Anteile an

Wer mitmacht, kann sich wöchentlich einen Anteil an hochwertigem, regional erzeugten Gemüse sichern und Teil einer gemeinschaftlich getragenen Landwirtschaft werden, heißt es. Am Samstag (3.5.) können Interessierte sich bei einer Ackerführung alles anschauen und Fragen stellen. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Mintarder Straße zwischen den Hausnummern 210 und 248. Bei der Solidarischen Landwirtschaft Mülheim tragen die Mitglieder gemeinsam die Verantwortung. Sie zahlen monatlich einen festen Beitrag und bekommen im Gegenzug einen Anteil an der Ernte. Der Erntezeitraum für die Sommeranteile startet am 24. Juni und läuft bis zum 17. Oktober. Der Mindestpreis liegt bei 140 Euro monatlich. Hier gibt es alle Infos.