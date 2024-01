Smarte Fahrradboxen können gemietet werden

Am Bahnhof Styrum können Radfahrer ab sofort ihre Räder sicher und trocken abstellen. Dort sind acht Fahrradboxen in Betrieb genommen worden. Die Boxen lassen sich per App anmieten, sagt die Stadt. Während der Pilotprojektphase können die Fahrradgaragen bis Ende März kostenlos genutzt werden.

© Matthew Norman, Stadt Mülheim an der Ruhr