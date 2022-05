Sicherheit von Geldautomaten wird überprüft

Die Sparkasse Mülheim wird kurzfristig Geldautomaten abschalten, um deren Sicherheit zu überprüfen. Das Geldinstitut reagiert auf die jüngsten Sprengungen von Geldautomaten. Anfang Mai hatte es einen Automaten an der Hingbergstraße in Heißen getroffen. Anfang März wurde der Geldautomat am Marktcenter in Styrum gesprengt.

© Fotocredit: Blaulichtnews Essen Harald Grunert/Jörg Mizgalski