Sicher online einkaufen: Verbraucherzentrale stellt Fakeshop-Finder vor

Das Geld ist weg, die Ware aber nie auf dem Weg zum Käufer. Der Onlineshop, in dem man soeben eingekauft hat, kristallisiert sich als Farce heraus. So geht es einigen von uns, die schlicht auf einen Fakeshop reingefallen sind. Abhilfe kann dabei der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale NRW schaffen.

Kostenloses Tool für alle

Das Tool, das im Übrigen völlig kostenlos für uns ist, kann jedem dabei helfen, nicht auf Betrüger reinzufallen. Und es funktioniert ziemlich einfach. Es wird vor dem Kauf geprüft, ob der Shop seriös ist. So werden viele Betrüger schon enttarnt, bevor unser Geld weg ist. Es gibt ein Ampelsystem "Wenn das Ergebnis Rot ist, sollte man Abstand von diesem Shop nehmen, bei Grün ist natürlich alles in Ordnung. Sollte die Ampel auf Gelb springen, hat unser System noch nicht alle relevanten Informationen, um den Shop in eine der anderen Kategorien einzuordnen", erklärt uns Oliver Havalt von der Verbraucherzentrale.

So funktioniert der Fakeshop-Finder

Wie der Fakeshop-Finder genau funktioniert, erklärt uns der Experte der Verbraucherzentrale NRW ebenfalls: "Unsere Datenbank basiert auf verschiedene Kriterien. Beispielsweise ob es auf der Seite ein Impressum gibt oder aber auch ob es eine Umsatzsteuernummer auf der Seite gibt. Passt sie zum Shop oder ist sie veraltet? Alle solchen Fragen klärt der Fakeshop-Finder auf und gibt anschließend die Bewertung ab.

Sicherer online einzukaufen ist dadurch gewährleistet. Den kostenlosen Fakeshop-Finder der NRW-Verbraucherzentrale gibt es über diesen Link.