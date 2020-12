SEK-Einsatz in der Kaiserstraße

Ein Sondereinsatzkommando hat am Abend zwei junge Männer aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserstraße geholt. Ein 25-Jähriger wird beschuldigt, gestern Morgen die Wohnung seiner früheren Freundin in Monheim mit einer Axt zerlegt zu haben.

© Brian Jackson - Fotolia