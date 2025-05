Kaiserstraße: Fahrradfreundlicher Umbau beginnt

Zu Beginn bekommt der schon bestehende Radweg auf der östlichen Seite der Straße im Bereich zwischen "An den Sportstätten" und der Grünfläche an der Paul-Essers-Straße rotes Pflaster. Dieser erste Bauabschnitt soll laut Stadt rund zwei Wochen dauern. Der Verkehr soll trotz der Bauarbeiten erst einmal weiter fließen können. Im Bereich zwischen Werdener Weg und Kaiserplatz gibt es dann abschnittsweise neue, meist 2,5 Meter breite Radfahrstreifen. Sie bekommen eine Deckschicht aus rotem Asphalt. Außerdem werden der Einmündungsbereich Althofstraße umgestaltet, die Ampelanlage erneuert sowie Teilbereiche des Gehwegs angepasst. Das ganze Projekt soll voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein. Die Stadt verspricht, dass auch nach der Umgestaltung der Verkehr wie gewohnt zweispurig an den wichtigen Straßenknoten wird fließen können. Die Straßenbahn bekommt eine Vorrangschaltung, heißt es weiter.