Drogenrazzia mit Panzerwagen: fünf Personen festgenommen

Am Montagnachmittag/Abend (14.04.) hat die Polizei in mehreren Städten im Ruhrgebiet Gebäude durchsucht. In Essen-Frillendorf hat die Polizei mit einem Panzerwagen das Tor einer Lagerhalle geöffnet. Im Visier: mutmaßliche Drogendealer.

© chalabala - stock.adobe.com