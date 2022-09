Security-Messe in Essen gestartet

400 Aussteller aus 36 Nationen sind vor Ort. Sie haben die neuesten Entwicklungen rund um Sicherheit für Menschen und ihre Häuser und Wohnungen im Gepäck. Dazu zählen Funk-Alarmsysteme im Hundedesign mit beweglichen Augen, Sicherheitsroboter, Handvenen-Scanner, die kontaktlos funktionieren und präziser sein sollen als Systeme, die per Fingerabdruck Zugang gewähren. Auch Pfefferspray, das bei Benutzung Notfallkontakte informieren kann ist dabei. 24 Milliarden Euro hat die Security-Branche im vergangenen Jahr in Deutschland umgesetzt. Die Sicherheits-Messe in Essen gibt es mittlerweile seit über 40 Jahren.