Sechs Jahre Bauarbeiten am Duisburger Hauptbahnhof

In den kommenden sechs Jahren will die Bahn rund 260 Millionen Euro investieren. Nach und nach wird das alte, marode Dach verschwinden und durch einen modernen Neubau ersetzt. Die Vorarbeiten am Bahnsteig Gleis 12 / 13 haben schon begonnen. Bis zum kommenden Sommer wird hier das alte Dach abgetragen und das neue gebaut. Auch die Bahnsteigkanten werden komplett neu gemacht. Im Rest des Bahnhofs läuft der Zugbetrieb ganz normal weiter. Die ersten Entwürfe zum Neubau der Halle sind mittlerweile zehn Jahre alt. Die ersten beiden Ausschreibungen waren krachend gescheitert. Das Dach der alten Halle ist komplett marode und muss immer wieder provisorisch geflickt werden.