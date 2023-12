Schwerer Unfall und Sperrrung auf Eppinghofer Straße

Gegen 20:40 Uhr (am Donnerstag) wollte der Mann die Straße überqueren, wurde dabei von einem Auto erfasst und gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert. Zufällig kam gerade ein Rettungswagen vorbei, der sofort die Erstversorgung übernahm. Die Eppinghofer Straße musste für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Der schwerverletzte Fußgänger wird jetzt in der Uni Klinik in Essen behandelt.