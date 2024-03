Schwerer Unfall an der Aktienstraße - mit 4. UPDATE

In einem der beteiligten Autos saß eine Familie mit einem 10jährigen Kind. Die Eltern wurden bei dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten von Feuerwehrkräften befreit werden. Eltern und Kind wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch im zweiten Auto wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Aktienstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie es zum Unfall kam, muss noch untersucht werden, sagt die Polizei.





+++ UPDATE 10:45 Uhr +++

Die Mülheimer Polizeistiftung David + Goliath wird noch heute eine Soforthilfe in Höhe von 5.000 Euro an die Familie überwiesen. Damit sollen mögliche finanzielle Engpässe in der nächsten Zeit zumindest etwas abgemildert werden. Über die Stiftung können auch Spenden an die Familie getätigt werden.

Polizeistiftung David + Goliath

Sparkasse Mülheim an der Ruhr

IBAN DE57 3625 0000 0300 1420 01

Verwendungszweck: „Winkhausen“