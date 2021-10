Unser Ziel ist es, die Vorgaben dafür so schnell für möglich umzusetzen, heißt es. Dazu gehören unter anderem das Erstellen eines Handlungskonzeptes, in dem detailliert erklärt wird, was der MSB im Bereich "Schutz vor sexualisierter Gewalt" im Sport konkret unternehmen will, welche Hilfestellungen er den Vereinen gibt und was bei einem Verdachtsfall passieren soll. Außerdem sollen die Mitarbeiter der MSB-Geschäftsstelle und des Vorstands eine ausführliche Schulung zum Thema bekommen. Unterstützung bekommt der Mülheimer Sportbund vom Jugendamt der Stadt und der AWO Mülheim.