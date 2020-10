Schulsozialarbeiter bekommen dauerhafte Verträge

Mülheim bekommt davon rund 588.000 Euro. Das reicht für 15 Vollzeitstellen. Viele der 92 Fachkräfte in Mülheim sind aber in Teilzeit über Träger wie Caritas und Diakonie beschäftigt. So reicht das Geld für mehr von ihnen. Fast alle Schulen bei uns in der Stadt arbeiten mittlerweile mit Schulsozialarbeitern zusammen - bis auf die Gymnasien. Nur die Karl-Ziegler-Schule hat als Ganztagsgymnasium eine Sozialpädagogin. Nach der Ankündigung des Landes warten die Schulsolzialarbeiter jetzt auf ihre Verträge.