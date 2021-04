Schulen bleiben zu - jetzt doch Distanzuntericht

Hintergrund für den Umschwung von Wechselunterricht auf Homeschooling ist eine aktuelle Vorgabe des Landes NRW. Im Schulministerium waren so viele Anfragen zu Schulschließungen aus Städten und Kreisen angekommen, dass das Land sich zu einer einheitlichen Vorgehensweise entschlossen hat, teilt Krisenstabsleiter und Stadtdirektor Steinfort mit. Für Mülheim heißt das konkret, dass die Schüler - wie die ganze Woche schon - im Distanzunterricht bleiben. Nur die Abschlussklassen dürfen vor Ort in den Schulen lernen. Außerdem gibt es nächste Woche weiterhin eine Notbetreuung für die Schüler der Klassen 1 bis 6.

Schulen sind keine Infektionsherde

Die Stadt hatte sich gestern eigentlich entschieden, trotz der hohen Inzidenz von über 200, in den Wechselunterricht zu starten. Dafür gab es gute Gründe, betont Steinfort noch mal. Dazu gehörten insbesondere auch die Tatsache, dass nachweislich in den Schulen keine Infektionen stattfinden, sondern vornehmlich im privaten Kreis, also in der Familie oder beim Zusammentreffen mit Freunden. Außerdem hatten die aktuell gültigen Regelungen für das Land NRW bist gestern (15.4.) noch keine automatischen Schulschließungen bei der Überschreitung der Inzidenz-Grenze von 200 vorgesehen.