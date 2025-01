Schule: Sporthalle wird zum Mitmach-Forum

Sie kommen von der Willy-Brandt-Schule, der Ruhrstadtschule und der Realschule an der Mellinghofer Straße. Sinn des Forums ist, dass sich die jungen Leute aktiv am Geschehen in der Stadt beteiligen können sollen. Zunächst wird in Kleingruppen gearbeitet. Die Ergebnisse werden im Anschluss auf Postern und Plakaten präsentiert. Zum Abschluss stehen Gespräche mit Entscheidungsträgern - z.B. aus Politik und Verwaltung - auf dem Programm.