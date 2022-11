Noch vor dem orthodoxen Weihnachtsfest am 7. Januar ist ein Hilfstransport vorgesehen. Neben den gepackten Schuhkartons sollen auch medizinischen Hilfsmitteln, Stromaggregaten und technischen Hilfsmitteln sowie Winterbekleidung und Decken auf den Weg gebracht werden. Noch bis zum 16. Dezember nimmt die Initiative fertig gepackte und beschriftete „Schuhkartons voller Hoffnung“ an: im Tschernobyl-Laden am Kohlenkamp in der Innenstadt oder in der Druckerei „Repro Schöneberg“ in der Düsseldorfer Straße 138 in Saarn.













So sollten die Schuhkartons gepackt werden

Für Kinder/ Jugendliche





Süßigkeiten: Kekse (Spekulatius, Printen etc.), Studentenfutter, Gummibärchen, Kaugummi, 300 Gramm Schokolade, Schokoriegel. Außerdem: Stifte, Radiergummi, Block, Hefte, Anspitzer, Zahnbürste/Zahnpasta, Haarwaschmittel, kleines Spielzeug.





Bitte alternativ auspolstern mit neuer Unterwäsche, Strümpfen, Mütze, Schal, Handschuhen und ähnlichem.





Bitte außen vermerken: Alter und Geschlecht













Für Senior*innen





Lebensmittel: Kekse (Spekulatius, Printen etc.), eine Flasche Sonnenblumenöl, Nüsse, Rosinen, 300 Gramm Schokolade, Trinkbouillon, Tütensuppe, Tee/Kaffee, Fischdosen





Außerdem: Kerzen, Pflaster, Haarwaschmittel, Zahnbürste/Zahnpasta





Bitte alternativ auspolstern mit neuer Unterwäsche, Strümpfen, Schal, Handschuhen und ähnlichem





Bitte außen vermerken: Seniorin oder Senior