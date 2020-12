Schülervertreter fordern mehr Busse

Zu Schulbeginn und zu Schulschluss könnten in der Regel in den Fahrzeugen die Mindestabstände nicht eingehalten werden. Außerdem seien meist die Fenster in Bussen und Bahnen verschlossen, so dass auch kein richtiges Lüften möglich sei. Den Vorschlag der Verwaltung, den Unterrichtsstart zeitlich zu versetzen lehnen die Schülervertreter ab. Die Begründung: Viele Schulen fangen sowieso schon zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 7.30 Uhr (z.B. Gesamtschule Saarn und Berufskolleg Lehnerstraße) und 8.20 Uhr (Gustav-Heinemann-Schule) an. Außerdem sei der Aufwand für die Schulen - zum Beispiel für neue Stundenpläne - viel zu groß. Die Verwaltung will die Meinungen der Schulleitungen dazu abwarten. Die sollen sich bis Mittwoch zu dem Thema bei der Stadt zurückmelden.