Schülerverkehr bleibt eingeschränkt

Das Angebot bleibt so wie auch in der letzten Woche: Es sind die Linien E25 (Hansastraße bis Schulzentrum Saarn), E43 (Sültenfuß bis Kleiststraße, E53 und E54 (Weißendornbogen bis Von-Bock-Straße) sowie E55 (Stooter Straße bis Von-Bock-Straße) im Einsatz - und zwar immer nur morgens. Die E-Wagen E14 und E52 fahren weiterhin wie gewohnt zu den Fliedner Werken. Die Mitarbeiter der Ruhrbahn überprüfen regelmäßig die aktuelle Situation und passen das Angebot des Schülerverkehrs dann an. Das heißt, dass bei Bedarf im Laufe der Woche auch mehr Busse eingesetzt werden können.