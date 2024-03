Schülerprotest auf dem Rathausmarkt

Los geht es um 14 Uhr auf dem Rathausmarkt. Die Kundgebung ist Teil eines landesweiten Bildungsprotests. Die Kritik ist vielfältig. Es geht um unvollständige Raumausstattung, nicht nutzbare Toiletten, marode Schulgebäude und akuten Lehrermangel. Die Schülerinnen und Schüler fordern mehr Mitbestimmung und eine aktivere Rolle in Entscheidungsprozessen. Außerdem setzen sie sich für ein Sondervermögen von 10 Milliarden Euro ein. Das Geld soll in die Modernisierung von Schulgebäuden und Ausstattung fließen. Die Forderungen aus der Schülerschaft sind aber noch viel umfangreicher. Es geht um zunehmenden Stress und Leistungsdruck. Sie plädiert dafür, dass Wohlbefinden und eine gesunde Lernumgebung in den Vordergrund gestellt werden. Die Demo ist eine von vielen, die in ganz NRW stattfinden. Das Ziel: Ein klares Signal Richtung Bildungsministerium senden, heißt es.