Schüler entdecken im Erlebnisparcours ihre Stärken

Im Ringlokschuppen startet heute das Projekt "komm auf Tour" zur Berufsorientierung. Es läuft mittlerweile schon zum siebten Mal bei uns in Mülheim. Es richtet sich an Schüler der siebten und achten Klasse. Sie sollen in einem Erlebnisparcours ihre eigenen Stärken entdecken.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services