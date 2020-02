Schon wieder Extremwetter

Und auch zum Wochenbeginn erwartet die Pendler auf dem Weg zur Arbeit wieder sehr stürmisches Wetter. Wenn sich aber alle so gut auf das Unwetter vorbereiten wie bei Sturmtief Sabine, dann werden sich auch dieses Mal die Schäden im Ruhrgebiet hoffentlich in Grenzen halten, so die Experten. Sturmtief "Sabine" hatte vom vergangenen Sonntag an bis in die Woche hinein das Leben in NRW durcheinander gewirbelt. Es gab 13 Verletzte, mehr als 7.000 Feuerwehreinsätze und geschlossene Schulen. Auch im Bahn- und Autoverkehr gab es große Probleme.