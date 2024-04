Schön hier! dieses Jahr mit Stadtführungen

Darüber hinaus hat der Innenstadtbeirat die Förderung eines Projektes an der Heinrich-Melzer-Straße beschlossen. Spaziergänger und Radfahrer auf dem Radschnellweg dürfen auf Höhe der Hausnummer 17 auf einen Grün- und Blühstreifen blicken, heißt es. Mit Mitteln des Projektfonds wird dieser insekten- und naturfreundlich angelegt. Noch bis Ende nächsten Jahres stehen Fördergelder aus dem sogenannten Bürgermitwirkungsbudget zur Verfügung. Wer Projektideen hat oder sich aktiv an der Entwicklung der Mülheimer Innenstadt beteiligen möchte, kann sich an die Stadt wenden.





Tel.: 0208 / 4556115

E-Mail: info@team-innenstadt.de