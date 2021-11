Schenken für den guten Zweck

Organisiert wird das Ganze von den Mülheimer Caritas Sozialdiensten. Das Projekt gilt als die größte Solidaritätsaktion der Stadt und wird seit Jahren in der Vorweihnachtszeit durchgeführt. Früher stand der Baum im NRZ-Leserladen. Jetzt hat er bei der Touristinfo in der Schollenstraße ein neues Zuhause gefunden. Die Wunschzettel sind am Weihnachtsbaum befestigt. Das Geschenk sollte bis spätestens zum 15. Dezember in der Touristinfo abgegeben werden.