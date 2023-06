Ehrenamtliche Unterstützung für Erdbebenopfer

Mit Spiel-, Bastel- und Freizeitaktionen wollen sie den dortigen Kindern Abwechslung in ihren schwierigen Alltag bringen. Im Vorfeld wurden Kontakte in die türkische Stadt Argus und eine ansässige Grundschule geknüpft, sagt die Caritas. Eine mögliche längerfristige Partnerschaft mit dem Familiengrundschulzentrum an der GGS Zunftmeisterstraße sei dabei angedacht. Die Kinder der Mülheimer Grundschule haben für die Kinder in der Türkei Bilder gemalt, Grußbriefe verfasst und kleine Geschenke gebastelt. Das Caritas Mitarbeiterteam wird diese Dinge mit in das Krisengebiet bringen, um so ein wenig Freude und Zuversicht zu teilen! Im Vorfeld gab es an der Mülheimer Grundschule verschiedene Spendenaktionen durch Trödelmarkt und Waffelverkauf, so dass Spielmaterial angeschafft und großartige Freizeitaktivitäten mit den Kindern im Erdbebengebiet der Türkei möglich werden. Die Caritas Mülheim hat den Mitarbeiterinnen für diese länderübergreifende soziale Aktion „Sonderurlaub“ gewährt.





Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hatte im Februar für schwere Verwüstungen gesorgt. Zehntausende kamen ums Leben. Viele Menschen haben nach wie vor kein Zuhause und leben in provisorischen Unterkünften.